Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen Unbekannte nutzen Zeitfenster von 30 Minuten für Einbruch

Am Samstag, 18. Mai, drangen unbekannte Täter auf bislang ungeklärte Weise in ein Haus an der Hohenzollernstraße ein und brachen im Anschluss die Türen der betroffenen Wohnung auf. Der Tatzeitraum kann auf eine halbe Stunde eingegrenzt werden. Der Einbruch soll sich zwischen 14 und 14.30 Uhr zugetragen haben. Das sagt eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Aus der Wohnung im Stadtteil Eicken wurden den Angaben zufolge Schmuck in Form von goldenen Armreifen entwendet.