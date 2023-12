Ermittlungen in Mönchengladbach Einbrecher schlagen Terrassentür ein

Die Polizei hat zwei Einbrüche im Stadtgebiet gemeldet. Am Mittwoch, 29. November, sind bislang unbekannte Täter gegen 18.30 Uhr in eine Wohnung an der Hovener Straße eingebrochen. Und am Donnerstag, 30. November, verschafften sich Einbrecher gegen 11.10 Uhr Zutritt zu einer Wohnung an der Korschenbroicher Straße.