Festnahme in Mönchengladbach : Einbrecher stehlen Filzstifte aus Pfarrhaus

Festnahme in Mönchengladbach

Mönchengladbach Zwei Männer hatten eine Fensterscheibe eingeschlagen und anschließend die Räume durchsucht. Gestohlen wurden offensichtlich nur ein paar Filzstifte.

Anwohner des Konstantinplatzes sind in der Nacht zu Freitag vom Klirren eines Fensters im Bereich des Pfarrhauses geweckt worden. Sie alarmierten die Polizei, die zwei Männer entdeckte, die gerade das Grundstück an der Rückseite des Pfarrhauses verließen und wegrannten. Während einem der Männer die Flucht gelang, konnte der zweite, ein 33-Jähriger, festgenommen werden. Am Pfarrhaus wurde eine eingeschlagene Fensterscheibe entdeckt, und die Räume waren offensichtlich durchsucht worden. Ob außer ein paar Filzstiften weitere Beute gemacht wurde, steht derzeit nicht fest. Der festgenommene 33-Jährige macht zum Einbruch und zu seinem flüchtigen Mittäter keine Angaben. Er wurde aufgrunddessen dem Haftrichter vorgeführt.