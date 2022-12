An Eisentür gescheitert Einbrecher schlagen in Mönchengladbach Loch in die Wand

Laut Polizeibericht gelangten die Täter zunächst durch die Haustür in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses, in dessen Erdgeschoss sich ein Kiosk befindet. Von dort öffneten sie zunächst zwei Türen gewaltsam, dann scheiterten sie an einer Metalltür. Also schlugen die Einbrecher ein Loch in die danebenliegende Rigipswand und konnten so in die angrenzenden Lager- und Verkaufsräume des Kiosks gelangen.