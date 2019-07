Schock in Mönchengladbach : Kita-Einbrecher quälen vier Kaninchen zu Tode

Mönchengladbach Da blieb selbst erfahrenen Polizisten einen Moment lang die Luft weg: Auf dem Gelände eines Kindergartens haben Unbekannte in der Nacht zu Montag vier Kaninchen auf bestialische Art und Weise zu Tode gequält.

Es muss in der Nacht gewesen sein, zwischen 18.10 Uhr und 7.50 Uhr am Montagmorgen, als sich die Einbrecher Zutritt zu dem Gelände eines Waldkindergartens an der Trimpelshütter Straße in Giesenkirchen verschafften. Dazu durchschnitten sie Elemente eines Tores. Anschließend begaben sie sich zu einem eingezäunten Außengehege, das vier Kaninchen beherbergte.