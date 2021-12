Neue Masche in Mönchengladbach : Einbrecher nutzen Plastikstreifen-Trick

Neue Masche in Mönchengladbach

Mönchengladbach Täter markieren Türen, um so herauszufinden, ob jemand zuhause ist. Die Polizei meldet erste Verdachtsfälle aus dem Osten der Stadt. Wie der Trick funktioniert.

Die Mönchengladbacher Polizei warnt vor einer neuen Taktik von Einbrechern im Stadtgebiet, bei der meist durchsichtige Plastikstreifen von den Tätern verwendet werden, um potentiell lohnende Objekte zu markieren. Ein Bewohner hatte am Donnerstag, 16. Dezember, an mehreren Wohnungen in Mönchengladbach-Ost solche Markierungen entdeckt und der Polizei gemeldet.