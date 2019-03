Kurioser Fall aus Mönchengladbach: Einbrecher macht es sich mit Zigarre im Autohaus gemütlich

Mönchengladbach Der 19-Jährige hatte sich auch schon eine Matratze zum Schlafen bereitgelegt. Und die Zigarre war lange nicht das Einzige, was er sich als Diebesgut ausgesucht hatte.

Ein Mitarbeiter eines Autohauses an der Rheydter Straße traute seinen Augen nicht, als er am Sonntagabend vom Hof aus folgendes Bild sah: Da stand ein völlig Fremder im Büro, rauchte genüsslich eine Zigarre und montierte dabei eine Überwachungskamera ab. Der Mitarbeiter rief seine Chefs an und dann die Polizei. Denn dieser Fremde im Büro hatte dort nichts zu suchen.