Kriminalität in Mönchengladbach Einbrecher machen in Penthouse fette Beute

An der Bismarckstraße hebelten Einbrecher am Samstag zwischen 2 Uhr nachts und 8.30 Uhr morgens eine Schiebetür auf und entwendeten mehrere elektronische Kassen mit Wechselgeld. Über die genaue Höhe der Beute werden keine Angaben gemacht. Ähnlich war es nicht weit entfernt bei einem weiteren Einbruch in derselben Nacht gegen 2.40 Uhr an der Hindenburgstraße. Dort hebelten Unbekannte ebenfalls eine Schiebetür auf und entwendeten eine, in diesem Fall laut Polizei leere, Kassenlade. In ein weiteres Bekleidungsgeschäft an der Hindenburgstraße drangen Täter ebenfalls in jener Nacht zwischen 3.17 und 3.33 Uhr ein. Nachdem sie auch dort die Schiebetür aufgehebelten hatten, entwendeten sie mehrere Laptops, einen vierstelligen Bargeldbetrag sowie eine elektronische Zahnbürste und mehrere Whiskeyflaschen. Die Tat wurde durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet, worauf auch die sehr präzise Zeitangabe zurückzuführen ist.