Quer durch Mönchengladbacher Stadtgebiet : Einbrecher machen Beute in Kirchenräumen

Die Polizei meldet mehrere Einbrüche im Stadtgebiet. Foto: dpa/Friso Gentsch

Mönchengladbach Am Wochenende ist es laut Polizei zu einer ganzen Reihe von Einbrüchen gekommen. In einem Fall drangen die Täter in Kirchenräume ein.

In Eicken verschafften sich Unbekannte Zutritt in angemietete Kirchenräume und stahlen laut Polizei unter anderem eine Abendmahlgarnitur. So wird liturgisches Gerät wie Kelche und Schalen bezeichnet, auf denen bei der Kommunion Hostien getragen werden.

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Schmölderpark hat verdächtige Geräusche gehört und an zwölf Kellerverschlägen aufgebrochene Türen festgestellt. Polizisten nahmen einen 28-Jährigen fest. Nach ersten Ermittlungen ist er ohne festen Wohnsitz und schon wegen ähnlicher Delikte polizeilich bekannt. In Dahl erbeuteten Täter in einem Haus Schmuck, Geld und Münzen im Wert von mehreren tausend Euro. In Venn und in der Innenstadt wurden jeweils einem Kiosk Tabak und Zigaretten in „nicht unerheblichem Umfang“ entwendet. In Eicken wurde ein Mann von der Bewohnerin eines Hauses überrascht, woraufhin er ohne Beute flüchtete.

(RP)