Feuer in Schreinerei sorgt für Verkehrsbehinderungen : Großbrand in Mönchengladbach – „Die Lage ist weiter angespannt“

Großbrand in Mönchengladbach – „Die Lage ist weiter angespannt“

Feuer in Schreinerei sorgt für Verkehrsbehinderungen

Mönchengladbach-Eicken Auf der Alsstraße in Mönchengladbach-Eicken steht seit dem Morgen ein Schreinereibetrieb in Flammen. Autofahrer sollen den Bereich umfahren, Anwohner Fenster und Türen schließen. Inzwischen ist das Feuer unter Kontrolle. Busse werden umgeleitet.

Meterhoch schlugen die Flammen am Mittwochmorgen aus dem Gebäudekomplex an der Alsstraße, in dem neben der Schreinerei noch weitere Betriebe untergebracht waren. Eine starke Rauchwolke zog über die benachbarten Stadtteile. Die Feuerwehr rückte zum Großeinsatz aus.