Datenträger sichergestellt : Durchsuchungsaktion in Moscheeverein in Mönchengladbach

An der Mittelstraße in Mönchengladbach durchsuchte die Polizei die alten Moscheeräume des Islamischen Kulturvereins. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Die Polizei hat am Dienstagmorgen Moscheeräume in Mönchengladbach-Rheydt an der Mittelstraße sowie 15 Wohnungen durchsucht. Im Einsatz sind 250 Polizisten.

Seit den frühen Morgenstunden werden in Mönchengladbach die Moscheeräume des Islamischen Kulturvereins „Masjid Arrahman“ sowie 15 Wohnungen von Mitgliedern und Funktionsträgern des Vereins durchsucht. „Es gehe nicht um ein strafrechtliches, sondern um ein vereinsrechtliches Verfahren“, betonte ein Sprecher des Innenministeriums. Weil der Verdacht bestehe, dass in der Moschee gegen die verfassungsmäßige Ordnung verstoßen werde, habe ein Richter die Durchsuchungsbeschlüsse erteilt. Bislang sollen verschiedene Datenträger, Handys und Laptops sichergestellt worden sein. Man sammle mögliche Beweise, um zu prüfen, ob ein Vereinsverbot in Betracht komme, so der Sprecher.

Nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden ist der Verein Anlaufstelle für zahlreiche Personen aus dem salafistischen und islamistischen Spektrum. „Wenn wir Hinweise darauf haben, dass sich ein Moscheeverein zum Treffpunkt von gefährlichen Extremisten entwickelt hat, handeln wir. Auch das ist Teil unserer Null-Toleranz-Strategie für mehr Sicherheit in Nordrhein-Westfalen“, sagte Minister Herbert Reul.

Mit den Durchsuchungen sei kein unmittelbares Verbot des Moscheevereins verbunden. Ziel der polizeilichen Maßnahme sei es, den bestehenden Verdachtsmomenten nachzugehen. Reul: „Die sichergestellten Gegenstände und Unterlagen werden jetzt sorgfältig ausgewertet. Wenn wir dabei genügend Beweise bekommen und ein Verbot nach dem Vereinsgesetz möglich ist, werden wir den Verein verbieten.“

An der Mittelstraße baut der Verein „Masjid Arrahman“ gerade eine mehr als 1600 Quadratmeter große Moschee mit einer 17 Meter hohen Kuppel, ausschließlich finanziert aus Spenden. Die Öffentlichkeit wurde über das Bauvorhaben zunächst nicht informiert, so dass der Aushub der Baugrube im Januar 2017 zunächst weitestgehend unbemerkt blieb.

An der Mittelstraße gibt es schon lange ein Gebetshaus des islamischen Kulturvereins Masjid Arrahman, der in Mönchengladbach 1981 von marokkanischen Arbeitern gegründet worden ist. Nach eigenen Angaben traf sich der Verein zuerst an der Brückenstraße, im Jahr 2001 wurde eine Lagerhalle für eine Million D-Mark gekauft, in der Gebets- und Schulungsräume entstanden. Doch die Gebetsräume wurden bald zu klein, weil die Gemeinde wächst. Bis zu 800 Gläubige, Muslime aus Marokko, Tunesien, Algerien, Deutschland, Libyen, Syrien, Türkei, Irak, Bangladesch, Somalia und Bosnien sollen dort zum Freitagsgebet zusammenkommen.