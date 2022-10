Duo schlägt unvermittelt zu : Angriff auf 23-Jährigen am Bahnhof in Rheydt

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Die Polizei hat die Ermittlungen nach den Tatverdächtigen aufgenommen. (Symbolbild)

Mönchengladbach Zwei Unbekannte sollen unvermittelt zugeschlagen und dem jungen Mann die Nase gebrochen haben. Die Polizei ermittelt, die Mutter des Geschädigten ist fassungslos.

In der Nacht zu Samstag ist ein 23-jähriger Opfer einer Attacke durch Unbekannte geworden. Als er gegen 2 Uhr nachts an der Busstation des Rheydter Bahnhofs den Fahrplan gelesen hat, kamen von hinten zwei Personen auf ihn zu. Unvermittelt schlugen diese auf den 23-Jährigen ein und flüchteten dann. Die Polizei bestätigt den Vorfall auf Anfrage unserer Redaktion. Die Straftat sei zur Anzeige gebracht worden und die Ermittlungen laufen, teilte eine Sprecherin am Montag mit.

Die Mutter des Geschädigten hatte den Angriff unserer Redaktion geschildert. Sie ist fassungslos ob der Brutalität und der Dreistigkeit. „Die Polizeiwache ist in Blickweite. Wie kann das sein, dass sich die Täter so etwas trotzdem trauen?“, fragt sie.

Der 23-Jährige ist nach dem Angriff zu eben dieser Dienststelle, die rund um die Uhr besetzt ist, gegangen und hat den Vorfall gemeldet. Laut Polizei sei der Geschädigte „augenscheinlich verletzt“ gewesen, weswegen ein Krankenwagen gerufen wurde. Dieser brachte den 23-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Mutter sagt, dass ihrem Sohn die Nase gebrochen wurde und er eine Platzwunde davongetragen habe.

Die Suche nach dem Duo stellt sich als kompliziert heraus: Weil es dunkel war und das Opfer überrumpelt wurde, ist die Täterbeschreibung eher dürftig. Es sollen zwei männliche Personen gewesen sein, die vor dem Angriff auf einer anderen Sprache als Deutsch (das Herkunftsland konnte er nicht bestimmen) miteinander gesprochen haben.

Die Mutter des Geschädigten sieht dringenden Handlungsbedarf: „Die haben nicht nach dem Handy oder Geld gefragt, sondern direkt zugeschlagen, aus Spaß. So etwas kann man sich doch nicht gefallen lassen. Da muss etwas passieren“, fordert sie, die über eine Bekannte mitbekommen hat, dass immer wieder Raubdelikte in Mönchengladbach gemeldet werden. So wurden laut Polizei Kostenpflichtiger Inhalt im Juli und August dieses Jahres mehr Raube auf offener Straße angezeigt als im Vorjahr.

In der Nacht zu Samstag hat sich indes ein zweiter Fall ereignet, bei dem mehrere Personen auf einen Einzelnen losgegangen sind: Am Sittardplatz, unweit des Gladbacher Hauptbahnhofs, hat ein Trio einen 19-Jährigen überfallen. Zwei Zeugen beobachteten, wie drei Männer auf einen vierten einschlugen und dann flüchteten. Dem Geschädigten wurde eine Bauchtasche mit mehreren Hundert Euro Bargeld sowie einem Handy geraubt. Die Polizei nahm später zwei Tatverdächtige (21 und 45 Jahre alt) fest. Der dritte und auch das Geld bleiben verschwunden. Die Bauchtasche und das Handy wurden in Tatortnähe gefunden.

(capf)