Polizeikontrolle in Mönchengladbach : Drogendealerin nach Festnahme in U-Haft

Drogendealerin nach Festnahme in U-Haft

Polizeikontrolle in Mönchengladbach

Mönchengladbach Ein Streifenteam hatte am Europaplatz einen Mann und eine Frau bei einer Übergabe beobachtet. Später wurde bei der Frau Heroin gefunden.

Die Polizei hat am Mittwochmittag, 20. Juli, eine 37-jährige Drogendealerin am Europaplatz vorläufig festgenommen. Ein Streifenwagenteam hatte die Frau zuvor beobachtet, wie sie Betäubungsmittel verkaufte.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren die Beamten im Rahmen einer Streifenkontrolle unterwegs. Gegen 12.57 Uhr fielen ein Mann und eine Frau am Europlatz auf. Die Frau übergab dem Mann offensichtlich einen Gegenstand. Als die Beamten aus ihrem Wagen stiegen, um die zwei zu überprüfen, versuchte der Mann zunächst, den Platz zu verlassen, während die Frau einen Gegenstand aus ihrer Hosentasche zur Seite warf. Dabei handelte es sich, wie sich kurze Zeit später herausstellte, um 30 sogenannte Bubbles gefüllt mit Heroin. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten zudem einen dreistelligen Geldbetrag in dealertypischer Stückelung bei der 37-Jährigen und drei weitere Bubbles bei dem 43-jährigen Mann.