Am Hauptbahnhof in Mönchengladbach Verdacht auf Drogenhandel – Mann mit Waffe gefasst

Bundespolizisten fiel während einer Streifenfahrt gegen 22 Uhr ein Mann auf, der beim Anblick der Beamten mehrere Drogeneinheiten, sogenannte Bubbles, neben sein Auto fallen ließ. Die Polizisten wollten den Verdächtigen daraufhin kontrollieren. Er versuchte, zu Fuß zu flüchten, wurde aber nach einigen Metern gefasst. Die Beamten fanden bei der anschließenden Durchsuchung Betäubungsmittel und ein Pfefferspray bei dem 25-Jährigen. In seinem Auto entdeckten sie weitere Betäubungsmittel, ein griffbereit in der Fahrertür befindliches Messer und weiteres Pfefferspray. Zusätzlich führte der 25-Jährige zwei Handys und eine größere Summe Bargeld in dealertypischer Stückelung mit sich.