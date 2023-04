Verdeckte Ermittler in Mönchengladbach Drogendealer am Europaplatz erwischt und in U-Haft geschickt

Wie aus der Polizeimeldung hervorgeht, ist den verdeckten Ermittlern bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ein 28-Jähriger am Europaplatz durch mutmaßliche Drogengeschäfte aufgefallen. Am Samstag gegen 19.30 Uhr kontrollierten sie ihn und wurden fündig: Kokain, Ecstasy, Marihuana und mehr als 500 Euro Bargeld in kleinen Scheinen stellten die Beamten sicher. Sie nahmen den 28-Jährigen vorläufig fest. Ein Haftrichter ordnete am Folgetag U-Haft gegen ihn an.