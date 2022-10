Kontrolle an der Autobahn : Drogen-Kurier im Mercedes Maybach?

Kontrolle an der Autobahn

Düsseldorf/Mönchengladbach Als die Polizei die Luxuslimousine an der Autobahn stoppte, saß darin ein polizeibekannter Mönchengladbacher mit einer außergewöhnlich hohen Summe Bargeld.

Ein ziviles Einsatzteam der Autobahnpolizei Düsseldorf hat am Donnerstag an der A3 den Fahrer eines Mercedes Maybach kontrolliert. Im Auto fanden die Beamten über 450.000 Euro. Weiterhin schlug ein Rauschgiftspürhund bei der Durchsuchung des Pkw an.