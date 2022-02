Autobahn bei Mönchengladbach : Mehrere Unfälle mit Verletzten auf der A 52

Mönchengladbach Im Bereich des Autobahnkreuzes Neersen hat es am Freitag (25. Februar) gleich dreimal gekracht. Am Morgen und Nachmittag gab es deshalb lange Staus.

Die Feuerwehr ist am Freitagmorgen gegen 5.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die A52, zwischen der Anschlussstelle Neuwerk und dem Autobahnkreuz Neersen, gerufen worden. Dort waren drei Autos zusammen gestoßen. Die Insassen der Fahrzeuge hatten sich vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte aus ihren Fahrzeugen selbst befreien können. Sie wurden von Ersthelfern betreut. Die Feuerwehrkräfte sicherten die Unfallstelle ab. Die drei Fahrer wurden von den Rettungskräften und dem Notarzt erstversorgt, anschließend Krankenhäuser transportiert. Durch den Unfall und die Rettungsarbeiten kam es zu erheblichem Stau im morgendlichen Berufsverkehr. Am Nachmittag gegen 16.14 Uhr dann der nächste Einsatz auf der Autobahn: Zeitgleich kam es in Fahrtrichtung Roermond zwischen dem Autobahnkreuz Neersen und der Anschlussstelle Mönchengladbach-Nord zu zwei weiteren Unfällen. Insgesamt waren sieben Fahrzeuge beteiligt. Drei Fahrzeuginsassen klagten über leichte Verletzungen, kamen zur Untersuchung in Kliniken. Erneut kam es zu erheblichen Verkehrsstörungen.