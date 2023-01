Brandstiftung in Mönchengladbach Drei Lauben in Kleingartenanlage angezündet

Die Feuerwehr ist am Donnerstagabend, 12. Januar, gegen 22.40 Uhr zu einem Brand in der Kleingartenanlage an der Volksbadstraße ausgerückt. Dort brannten drei Gartenlauben. Zur Wasserversorgung musste ein Tanklöschfahrzeug hinzugezogen werden. Eine Ausbreitung der Flammen auf weitere Gartenlauben konnte die Feuerwehr verhindern. Die drei in Brand geraten Lauben erlitten jedoch erhebliche Schäden. Zum Teil brannten sie bis auf den Boden ab.