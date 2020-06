Großbrand in Mönchengladbach : Drei Haustiere sterben im Feuer

Mönchengladbach An der Turmstraße in Mönchengladbach schlugen Flammen über den Dachfirst eines Mehrfamilienhauses. Menschen wurden nicht verletzt, aber für zwei Kaninchen und eine Katze kam jede Hilfe zu spät.

Gleich mehrere Anrufe sind am Mittwoch gegen 16.30 Uhr bei der Feuerwehrleitstelle eingegangen, weil sich in Westend eine schwarze Rauchsäule gebildet hatte. Der dichte Qualm kam von einem Feuer an der Turmstraße. Dort brannte ein Holzanbau im Innenhof eines Mehrfamilienhauses in voller Ausdehnung. Durch die Hitze barsten Fenster des mehrgeschossigen Gebäudes. „Die Wohnungen im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss sind nicht mehr bewohnbar“, sagt Oberbrandrat Marco Jennißen.