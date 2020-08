Unfall in Mönchengladbach : Drei Fahrzeuge kollidieren auf der Autobahn 61

Mönchengladbach An einem Auto wurde die Vorderachse samt Bereifung abgerissen. Ein Notarzt untersuchte alle Unfallbeteiligten. Keiner musste ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr ist am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall auf der A 61 ausgerückt. Aus bislang ungeklärter Ursache waren gegen 21.15 Uhr drei Autos in Fahrtrichtung Venlo, hinter der Abschlussstelle Holt, kollidiert. Wie die Feuerwehr mitteilte, entstanden an allen Fahrzeugen größere Schäden. An einem Wagen war die Vorderachse samt Bereifung abgerissen worden. Beides blieb auf dem rechten Fahrstreifen liegen.