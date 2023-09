Drei Brände in einer Nacht Feuerteufel in Mönchengladbach unterwegs

Wie die Polizei mitteilt, zündeten unbekannte Täter am Freitag, 1. September, gegen 21.21 Uhr einen Pkw auf der Straße Vietenheide an. Das Auto stand zu dem Zeitpunkt unter einem Carport, das an zwei weitere Gebäude grenzt. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr starteten umgehend die Brandbekämpfung und konnten das Feuer „zügig“ löschen und so auf den Entstehungsort begrenzen. Das geht aus der Meldung der Feuerwehr hervor. Neben dem Pkw und dem Carport seien keine weiteren Objekte stark beschädigt worden, heißt es. Ein Anwohner, der vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte versucht hatte, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen, blieb unverletzt. Er wurde durch einen Notarzt gesichtet.