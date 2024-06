Fahndung in Mönchengladbach Diensthund Muffin schnappt Verdächtigen nach Einbruchserie

Demnach machte sich der Mann zunächst an der Schiebetür eines Supermarktes in Odenkirchen zu schaffen. Dort löste die Alarmanlage aus und das Licht schaltete sich im Verkaufsraum an. Der 32-Jährige entfernte sich daraufhin, trat aber kurz darauf mit dem Fuß die Tür zu einem Friseursalon auf derselben Straße ein. Im Geschäft habe er Bargeld gesucht, sei aber nicht fündig geworden, gab er der Meldung zufolge bei der Polizei an. Weiter berichtete er, dass er auf der Talstraße einen Gullideckel aus der Straße gehoben habe, um die Glastür einer Apotheke an der Pastorgasse zu zerstören. Er habe den Deckel gegen die Tür geworfen, dann aber Licht bemerkt und sich zur Flucht entschieden.