Polizei sucht Zeugen Mehrere Diebstähle aus Autos in Mönchengladbach gemeldet

Und in Hardterbroich-Pesch an der Luise-Vollmar-Straße durchsuchte ein Täter in der Zeit zwischen 15 Uhr und 5.20 Uhr am Folgetag einen Pkw und flüchtete ohne Beute. Wie er das Auto öffnete, ist unklar. Sachdienliche Hinweise zu den vier Fällen in Mönchengladbach nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161 290 entgegen. Sie warnt zudem davor, keine Wertgegenstände im Auto liegen zu lassen. Auch nicht, wenn das Auto nur kurz verlassen wird.