Kriminalität in Mönchengladbach Diebe stehlen BMW-Limousine

Mönchengladbach · Das Fahrzeug wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 22. September, an der Froriepstraße in Odenkirchen-Mitte entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

24.09.2023, 13:48 Uhr

Beim Fahrzeug handelt es sich um einen BMW X6. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 22. September, eine weiße BMW-Limousine (X6) in Odenkirchen-Mitte gestohlen. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei näherten sich die Täter zwischen 23 Uhr und 0 Uhr dem geparkten Fahrzeug an der Froriepstraße und entwendeten es. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden.

(cwe)