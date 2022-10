Explosion in Mönchengladbach : Diebe sprengen Zigarettenautomaten in Venn

Diebe sprengen Zigarettenautomaten in Venn

Explosion in Mönchengladbach

Mönchengladbach Immer werden Geldautomaten gesprengt, um Beute zu machen. In der Nacht zu Samstag (15. Oktober) hatten Diebe lautstark ein anderes Gerät im Visier.

Ein lauter Knall hat in der Nacht zu Samstag gegen 1.35 Uhr einige Anwohner auf dem Eselsweg in Venn aus dem Schlaf gerissen. Die Ursache war eine Explosion an einem Zigarettenautomaten. Zeugen alarmierten über den Notruf die Polizei.