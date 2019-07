Mönchengladbach : Diebe fangen Briefe mit Kreditkarten und Pin-Nummern ab

Mönchengladbach Bis jetzt wurden schon mehr als 60.000 Euro ergaunert. Die Polizei muss noch ermitteln, wie es den Tätern genau gelang, die Briefe abzufangen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, gingen die ersten Anzeigen im Januar bei der Mönchengladbacher Polizei ein. Mittlerweile ist bekannt, dass mehr als 35 Bankkarten gestohlen wurden. Die Rede ist von abgefangenen Debitkarten, also Kredit- und auch Girokarten verschiedener Geldinstitute. Sie wurden bereits vielfach an Geldautomaten und in Geschäften eingesetzt. Dabei verwendeten die Diebe auch die entsprechenden Pin-Nummern. Wie die Tatverdächtigen es geschafft haben, die Briefe mit den Debitkarten, aber auch die gesondert verschickten Briefe mit den dazugehörigen Pin abzufangen, konnte noch nicht ermittelt werden.