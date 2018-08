Mönchengladbach: Dieb stiehlt Riesen-Pille

Mönchengladbach Auch die Polizei sucht die „begehrteste Pille“ von Mönchengladbach. Sie wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag vom Dach eines Apotheken-Autos abmontiert.

Die Frage bereitet selbst Apotheken-Angestellten Kopfschmerzen: Wer macht sich die Mühe, eine Pille ohne Wirkstoff zu stehlen, die in keinen Hals passt? Hört sich kurios an, ist aber so passiert. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde die Pillen-Attrappe von einem Apotheken-Auto geklaut. Der Wagen war am Abend gegen 17.30 Uhr nach der letzten Tour vor der Sonnen-Apotheke an der Roermonder Straße geparkt worden. Da der Werbeaufbau, ein Kilogramm schweres rot-weißes Riesen-Dragee, noch fest auf dem Dach montiert. Jetzt ist die Pille weg.