Polizeinsatz in Mönchengladbach : Dieb bedroht Ladendetektive mit Messer

In einem Geschäft für Bekleidung und Dekoartikel auf der Hindenburgstraße kam es zu einem räuberischen Diebstahl. Foto: Karres en Brands + Vivid Vision

Mönchengladbach Erst wollte er zwei Jacken mitgehen lassen, dann zog er ein Messer: Wegen eines 24-jährigen Räubers musste am Samstagabend (15. Oktober) die Polizei in einem beliebten Laden in der Gladbacher Innenstadt anrücken.

Polizeieinsatz in einem beliebten Geschäft für Bekleidung und Dekoartikel an der Hindenburgstraße 141 am Samstagabend.

Ein 24-Jähriger hatte dort zunächst versucht, zwei Jacken zu stehlen. Noch in der Filiale wurde er jedoch von zwei Ladendetektiven angesprochen. Nach Angaben der Polizei soll der Ladendieb daraufhin unvermittelt ein Messer gezogen und damit die Detektive bedroht haben. Die wehrten sich wiederum mit Pfefferspray.

Der Mann konnte dennoch aus der Filiale flüchten. Dort wurde er allerdings von den hinzugerufenen Polizeibeamten mitsamt seiner Beute und dem Messer gestellt. Er wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeipräsidium gebracht.