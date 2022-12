Nach Detonation in Volksbank Warum das erbeutete Geld für Automaten-Sprenger wertlos wurde

Die Täter, die in der Nacht zum 17. Dezember Kostenpflichtiger Inhalt Geldautomaten der Volksbank an der Vorster Straße sprengten, haben Beute gemacht. Das bestätigte am Donnerstag ein Sprecher der Bank. Die Automaten-Sprenger kamen an die Geldkassetten, allerdings: Das gestohlene Geld dürfte für sie unbrauchbar sein. „Die Scheine sind jetzt grün eingefärbt, denn in den Geldautomaten befanden sich Farbpatronen“, sagte der Sprecher.