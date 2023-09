Volksfest in Mönchengladbach Das ist die Bilanz der Polizei zur Rheydter Kirmes

Vom Marktplatz über die Gracht inklusive des Parkplatzes zog sich die Rheydter Kirmes mit ihren 109 Ständen. Am Montag – dem traditionellen Familientag mit reduzierten Preisen – endete der Betrieb um 22 Uhr. Das Volksfest ist damit beendet. Als es im Gange war, hatten Polizei und Ordnungsamt ihre Präsenz in der Rheydter City und auf dem Kirmesgelände verstärkt. Eine Vielzahl an Polizeibeamten, darunter auch Kräfte aus der Mönchengladbacher Einsatzhundertschaft und aus umliegenden Behörden, waren über das Wochenende im Einsatz und haben zusammen mit dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Mönchengladbach für die Sicherheit der Kirmesbesucher Sorge getragen. Erneut war eine mobile Wache an der Kreuzung Gracht/Limitenstraße aufgebaut. Auch ein privater Sicherheitsdienst war im Einsatz.