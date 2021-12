Skurriler Vorfall in Mönchengladbach : Croissant-Diebstahl endet mit drei Leichtverletzten

Mönchengladbach Ein 23-Jähriger ist beim versuchten Diebstahl der Backwaren erwischt worden. Innfolgedessen kam es zu einem Handgemenge von bis zu vier Personen.

Zu einem kuriosen Streit auf den ein Handgemenge zwischen zwei Kunden, einem Mitarbeiter und Ladendetektiv folgte, ist es am Freitagmorgen, 17. Dezember, in einem Discounter an der Lürriper Straße gekommen. Das teilte die Polizei am Freitag mit.