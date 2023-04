22-Jähriger in U-Haft Polizei findet bei Einsatz wegen Ruhestörung 50 Cannabis-Pflanzen

Eigentlich waren die Beamten am Sonntagabend, 23. April, zu einer Ruhestörung in einer Wohnung an der Dahlener Straße gerufen worden. Nachbarn hatten die Polizei wegen zu lauter Musik verständigt, heißt es in der Meldung. Am Einsatzort angelangt stand das Streifenwagenteam allerdings zunächst vor verschlossener Tür: Auf Klingeln und Klopfen machte ihnen an der Wohnung niemand auf, die laute Musik lief aber weiter. Also ließen sie einen Schlüsseldienst zu dem Mehrfamilienhaus kommen.