Einsatz in Mönchengladbach-Rheydt Polizei ermittelt wegen ausgeschütteter Buttersäure

Wegen verschütteter Buttersäure ist die Feuerwehr Mönchengladbach am Dienstagmittag, 13. Juni 2023, ausgerückt. Wie aus einer Meldung hervorgeht, wurden die Einsatzkräfte gegen 11.32 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus an der Friedrich-Ebert-Straße in Rheydt gerufen.