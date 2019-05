Brutaler Raub in Mönchengladbach-Rheydt : Mann schlägt Grevenbroicherin mit Kopf gegen Fahrkartenautomat

Mönchengladbach Brutale Tat in Mönchengladbach-Rheydt: Der Täter näherte sich der Frau von hinten, griff ihr in die Haare und schlug sie mit dem Gesicht vor einen Fahrkartenautomaten. Das Opfer wurde schwer verletzt.

Ein Mann hat eine 37-jährige Frau am Mittwochabend im Rheydter Hauptbahnhof derart brutal mit dem Gesicht vor einen Automaten gestoßen, dass sie jetzt auf der Intensivstation liegt. Der Mann, der sein Opfer beraubte, ist flüchtig. Deshalb sucht die Polizei nun Zeugen. Wie sie am Donnerstag berichtete, wollte sich die Frau aus Grevenbroich am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr einen Fahrschein am Automaten ziehen. Als sie vor dem Gerät stand und dabei ihr Portemonnaie in der Hand hielt, näherte sich ihr unbemerkt der Angreifer von hinten. Er griff ihr plötzlich in die Haare und schlug ihren Kopf gegen den Automaten. Danach entriss er ihr das Portemonnaie.