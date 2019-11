Nächtlicher Heimweg in Mönchengladbach : Brutaler Raubüberfall auf dem Schulhof

Gladbach Nach einem nächtlichen Überfall auf einen Radfahrer auf dem Gelände des Math.-Nat.-Gymnasiums sucht die Polizei nun Zeugen. Der junge Mann hat offenbar mehrere Stunden bewusstlos auf dem Schulhof gelegen.

Ein 24-Jähriger ist bereits am vergangenen Samstag Opfer eines brutalen Raubüberfalls auf dem Schulhof des Math.-Nat.-Gymnasiums geworden. Wie laut Polizei am Dienstag bekannt wurde, war der Mann zwischen 23 Uhr und Mitternacht auf dem Schulhof niedergeschlagen und beraubt worden. Der 24-Jährige war mit dem Fahrrad auf dem Heimweg und machte auf dem Schulhof eine Pause. Dort spürte er dann einen Schlag auf den Kopf und wurde bewusstlos. Als er gegen 3 Uhr in der Nacht mit erheblichen Kopfschmerzen und Schmerzen am ganzen Körper wieder zu sich kam, war das Fahrrad weg. Auch sein Rucksack und sein Mobiltelefon fehlten, das Portemonnaie hatten die Täter wohl nicht gefunden. Der junge Mann ging nach Hause und legte sich schlafen. Da vor allem die Schmerzen am und im Kopf am nächsten Tag immer noch erheblich waren, ging er zum Arzt. Die genaue Schwere der Verletzungen ist der Polizei derzeit noch nicht bekannt.