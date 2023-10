Kriminalität in Mönchengladbach Brutaler Raub in Gladbacher Innenstadt

Mönchengladbach · Um an die Goldkette eines Passanten in der Gladbacher Innenstadt zu kommen, setze der unbekannte Täter Gewalt ein. Was bisher zu dem Raub bekannt ist.

22.10.2023, 14:30 Uhr

Die Polizei wurde zu einem Raubdelikt in die Gladbacher City gerufen. Der Verdächtige konnte jedoch flüchten. Foto: dpa/dpa, jan ggr iku

In der Nacht zu Sonntag, 22. Oktober, hat ein bislang unbekannter Täter einem 59-Jährigen Mann brutal eine Kette vom Hals gerissen. Soweit bislang bekannt, stand der Mann vor einem Restaurant und unterhielt sich, als er plötzlich von hinten einen Schlag auf dem Kopf spürte. Der unbekannte Täter griff sodann nach der Goldkette und riss sie ihm vom Hals. Bei dem Versuch des Beraubten, den Mann festzuhalten, wehrte sich dieser gewaltsam und konnte sich letztendlich befreien und mit der Beute flüchten. Dabei handelt es sich laut Polizei um eine Goldkette mit einem Anhänger in Form von Hörnern. Der Täter konnte als 25 Jahre alter, dunkelhäutiger Mann mit einer Größe von etwa 1,70 Meter und schulterlangen, dunklen lockigen Haaren beschrieben werden. Er trug zur Tatzeit eine graue Jeans und eine graue Jacke. Vermutlich hatte er unter der Jacke einen dunkelbraunen Pullover mit großer Kapuze an. Der 59-Jährige erlitt durch die Tat eine leichte Verletzung. Die Polizei Mönchengladbach ermittelt wegen Raubes und fragt: Wer hat die Tat beobachtet und/ oder den Täter bei der Flucht gesehen? Wer kann weitere Angaben zu dem beschriebenen Tatverdächtigen machen? Bei wem versuchte jemand, eine solche Kette zu verkaufen? Hinweise über die Rufnummer 02161-290.

(RP)