Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach : Brennender Herd im Kindergarten an der Steinshütte

Brennender Herd im Kindergarten an der Steinshütte

Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach

Die Feuerwehr rückte am Freitag zu einem Kindergarten aus. Foto: dpa-tmn/Robert Günther

Mönchengladbach Ein Holzbrettchen wurde auf einer eingeschalteten Herdplatte angesengt. Alle Kinder verhielten sich laut Feuerwehr vorbildlich und hielten sich geordnet am Sammelpunkt der Kita auf.

Die Feuerwehr ist am Freitagmorgen zur städtischen Kita an der Steinshütte gerufen worden. Gemeldet wurde ein brennender Herd. Alle Kinder und Betreuer hätten das Gebäude bereits verlassen.

Die Einsatzkräfte stellten in der Kita fest, dass ein Holzbrettchen auf einem eingeschalteten Herd lag, der sich in den Räumen einer Spielgruppe befindet. Das Brett war bereits angesengt, habe aber glücklicherweise noch nicht gebrannt, teilte die Feuerwehr mit. Der Herd wurde ausgeschaltet und das Brett ins Freie gebracht. Abschließend konnte das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht werden.

Im Laufe des Freitags wurde der betroffen Raum weiter über die Fenster gelüftet und das Inventar gereinigt. Die Kinder konnten in anderen Spielgruppen der Kita weiter betreut werden. „Während des Einsatzes haben sich die Kinder und Betreuer vorbildlich und geordnet am Sammelpunkt der Kita aufgehalten“, lobte die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand, was vor allem dem umsichtigen Verhalten des Personals zu verdanken sei.