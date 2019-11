Ermittlungskommission eingesetzt : Feuer in Mönchengladbach: Polizei geht von Brandstiftung aus

Feuer in Mönchengladbach: Polizei geht von Brandstiftung aus

Die Feuerwehr hatte bei dem Brand Bewohner über Leitern gerettet. Sie Hatten sich auf Balkonen in Sicherheit gebracht. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Das Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses in Mönchengladbach an der Neusser Straße ist offenbar gelegt worden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Nach dem Brand am vergangenen Dienstag, bei dem die Feuerwehr 15 Menschen und einen Hund retten musste, hat die Polizei Mönchengladbach eine Ermittlungskommission eingesetzt. Denn nach den Untersuchungen von Sachverständigen wird von Brandstiftung ausgegangen. Das bestätigte die Polizei am Donnerstag.

Die Feuerwehr war am Dienstag gegen 2 Uhr alarmiert worden. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang dichter Brandrauch aus den Kellerfenstern und aus mehreren Fenstern der Wohnungen im zweiten Obergeschoss und Dachgeschoss. Das Treppenhaus war vollständig verraucht. Der Rettungsweg war daher nicht nutzbar, und die Bewohner konnten das Gebäude nicht verlassen. Nach Angaben von Zeugen war eine Brandschutztür nicht wie üblich ordnungsgemäß verschlossen.

Zunächst konnte die Feuerwehr nicht ausschließen, dass sich Menschen im Treppenraum und in den verrauchten Wohnungen aufhalten. Sofort wurde ein Angriffstrupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt. Der Treppenraum wurde mit einem Überdrucklüfter entraucht. Parallel wurden drei weitere Atemschutztrupps zur Kontrolle des Treppenhauses und der offenstehenden Wohnungen eingesetzt.

Brand in Kellerwohnung: Bewohner verletzt

Die Bewohner konnten sich auf den zur Rückseite liegenden Balkonen in Sicherheit bringen. 15 Menschen und ein Hund wurden über Leitern der Feuerwehr und über das Treppenhaus sicher von den Einsatzkräften aus dem Haus geführt. Vor den giftigen Brandgasen waren die Bewohner durch sogenannte Fluchthauben geschützt.

Nachdem der Notarzt alle Bewohner untersucht hatte, wurden drei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Brandschäden im Kellerbereich musste die Strom- und Gasversorgung des Gebäudes von einem NEW-Mitarbeiter abgestellt werden. Das Haus ist somit zurzeit nicht bewohnbar. Alle Bewohner kommen laut Feuerwehr bei Freunden und Bekannten unter.

Die Polizei will jetzt mit Fahndungsbilder aus einer Überwachungskamera an die Öffentlichkeit gehen. Am Mittwoch wurden bereits Anwohner befragt.