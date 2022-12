Brandstiftung in Mönchengladbach Schon wieder stehen Autos in Flammen

Vergangene Woche hatte es in der Nacht zu Mittwoch, 7. Dezember 2022, bereits eine Brandserie gegeben, bei der Unbekannte innerhalb von sechs Stunden an sieben Autos und einer Mülltonne Feuer legten. Die Brandorte lagen alle westlich der Rheydter Innenstadt und in einem Umkreis von wenigen Kilometern. Eine Polizeisprecherin teilte am Freitag auf Anfrage mit, dass „in alle Richtungen“ ermittelt werde. Ein Zusammenhang der Vorfälle könne zum jetzigen Zeitpunkt weder bestätigt noch widerlegt werden. Auch damals wurde das Feuer an den Vorderreifen der Autos gelegt. Neuigkeiten zu den Taten gebe es nicht, hieß es seitens der Polizei.