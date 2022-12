Brand auf Sperrmüll breitet sich aus „Die Feuerwehr hätte keine fünf Minuten später kommen dürfen“

In Brand geratener Sperrmüll hat in der Nacht zu Sonntag im Gründerzeitviertel einen Feuerwehreinsatz samt Räumung mehrere Wohnungen zur Folge gehabt. Das teilte die Feuerwehr Mönchengladbach mit. Demnach wurde die Leitstelle am Sonntag, 11. Dezember 2022, gegen 5 Uhr über einen Brand an der Regentenstraße in Eicken informiert. Dort solle Sperrmüll brennen. Weitere Anrufer alarmierten die Wehr kurz darauf und schilderten zudem, dass sich das Feuer mittlerweile auf zwei Autos und ein angrenzendes Gebäude ausgedehnt habe.