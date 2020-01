Feuer an der Kaiserstraße : Brand in Mönchengladbach - Feuerwehr rettet Anwohner über Drehleitern

Mönchengladbach In einem Dachstuhl eines Gebäudes an der Kaiserstraße Ecke Sittardstraße ist am Freitagmittag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz. Es gibt neun Verletzte.

Am Freitag ist im Dachstuhl eines Gebäudes an der Kaiserstraße Ecke Sittardstraße ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Häuser wurden evakuiert. Aus dem Haus, in dem der Brand entstand, rettete die Feuerwehr mehrere Bewohner über Drehleiter. Die Flammen schlugen auf drei weitere Dächer über. Ascheflocken nieselten auf die Straße. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen. Aktuell hat die Feuerwehr einen Riegel gebildet, um eine weitere Ausdehnung des Brandes zu stoppen. Dies scheint auch zu gelingen.

Weil sie die Flammen sich so schnell ausbreiteten, wurden immer mehr Rettungskräfte alarmiert. Im Einsatz sind mittlerweile alle Berufsfeuerwehrwachen und sechs Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr.

Foto: Bauch, Jana (jaba) 7 Bilder Feuerwehr löscht Brand an der Kaiserstraße.

Es kommt zu erheblichen Verkehrsstörungen. Die Kaiserstraße ist ab der Bismarckstraße gesperrt und die Sittardstraße ab der Steinmetzstraße. In der Innenstadt von Mönchengladbach ist laut Polizei auch ein Fahrstreifen der Bismarckstraße in Richtung Kaiser-Friedrich-Halle gesperrt worden als Bereitstellungsraum für die Feuerwehr.

Autofahrer werden gebeten, das Gebiet zu umfahren.

Wie Stadtsprecher Dirk Rütten mitteilte, wurden drei Verletzte mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren, sechs weitere Menschen werden vor Ort behandelt.

(gap/chal)