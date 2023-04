Warnung über „NINA“ Brand in Veranstaltungshalle in Mönchengladbach

„Es qualmte aus allen Knopflöchern“, so bildhaft beschreibt Andreas Schillers vom Direktionsdienst der Feuerwehr Mönchengladbach gegenüber unserer Redaktion die Situation vor Ort, als die Feuerwehr in die Veranstaltungshalle des St. Josefshauses an der Nikolausstraße in Mönchengladbach-Hardt kam. Gegen 22.10 Uhr hatten Anwohner die Feuerwehr per Notruf alarmiert, weil sie einen deutlichen Brandgeruch im Bereich der Nikolausstraße wahrgenommen hatten.