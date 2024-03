Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach Brand in Mehrfamilienhaus in Giesenkirchen

Am Montag, 11. März, wurde der Feuerwehr um 15.21 Uhr über den Notruf der Brand in einem viergeschossigen Mehrfamilienhaus an der Straße Ahrener Feld gemeldet. Nach Angaben der Feuerwehr war in der Küche einer Wohnung im ersten Obergeschoss ein Feuer ausgebrochen, das sich auf Einrichtungsgegenstände auszubreiten drohte.