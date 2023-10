Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach Brand in Mehrfamilienhaus an der Marktstraße

In der Nacht von Samstag, 29. Oktober, auf Sonntag löschte die Feuerwehr einen Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Marktstraße. Das teilte die Feuerwehr mit. Gegen 0.20 Uhr gingen mehrere Anrufe bei der Leitstelle ein, Zeugen berichteten von Rauch in dem Haus in Rheydt. Beim Eintreffen stellten auch die Einsatzkräfte fest, dass im dritten Obergeschoss des Gebäudes sowie aus einem gekippten Fenster auf der Rückseite starker Qualm drang.