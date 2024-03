Feuerwehr in Mönchengladbach Brand in Mehrfamilienhaus in Odenkirchen

Mönchengladbach · An der Burgmühle in Odenkirchen ist es in einem mehrgeschossigen Haus erneut zu einem Feuer gekommen. Der letzte Fall liegt erst eine Woche zurück. Diesmal brannte Unrat im Treppenhaus.

10.03.2024 , 16:17 Uhr

Die Feuerwehr war erneut an der Burgmühle in Odenkirchen im Einsatz (Symbolfoto). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Straße „Zur Burgmühle“ hat es am Samstag, 9. März, gebrannt. Gegen 16.27 Uhr meldeten Passanten der Feuerwehr über den Notruf eine Rauchentwicklung im sechsten Obergeschoss. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte eine leichte Rauchentwicklung bestätigt werden. Im Treppenraum brannte Unrat, wodurch es zu der Verrauchung gekommen war. Bewohner hatten den Brand bereits gelöscht, bevor die Feuerwehr vor Ort war. Sodass der Treppenraum nur noch mit speziellen Geräten entraucht werden musste. Alle Bewohner konnten in ihren Wohnungen bleiben. Niemand wurde verletzt. Erst am 3. März hatte es im Flur eines Mehrfamilienhauses an der Burgmühle gebrannt. Auch in diesem Fall hatten Bewohner bereits Löscharbeiten unternommen.

(RP)