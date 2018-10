Mönchengladbach: Brand in Maria-Hilf-Klinik - Polizei ermittelt nach Feuer

Polizei ermittelt nach Feuer in Maria-Hilf-Klinik

Brand in Mönchengladbach

Die Feuerwehr ist am Sonntagabend zum Maria Hilf ausgerückt. Dort brannte es im zweiten Obergeschoss. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Eine 40-jährige Frau soll die Matratze ihres Bettes angezündet haben. Gegen sie wurde ein Verfahren wegen schwerer Brandstiftung eingeleitet. Aufgrund ihres psychischen Zustandes kam sie in ein Landeskrankenhaus.

Nach dem Brand in den Kliniker Maria Hilf an der Viersener Straße hat die Polizei Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftungen aufgenommen. Wie sie am Montag mitteilte, steht eine 40-jährige Patientin im dringenden Tatverdacht, die Matratze ihres Krankenhausbettes angezündet zu haben.