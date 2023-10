Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach Brand in Kapelle des Josefshauses

Bereits im April dieses Jahres war die Feuerwehr zu einem Brand zum St. Josefshaus ausgerückt. Da brannte eine leere Veranstaltungshalle der Einrichtung an der Nikolausstraße. Weil sich der Rauch auch in den Straßen von Hardt-Mitte ausgebreitet hatte, waren die Bewohner über die „Nina“-Warn-App noch bis in die frühen Morgenstunden dazu aufgefordert worden, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Sechs Stunden lang kämpften die Einsatzkräfte im April mit den Flammen, dann erst konnte „Feuer aus“ gemeldet werden. Die Halle wurde komplett zerstört. Auch in diesem Fall hatte die Polizei Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und herausgefunden, dass ein technischer Defekt in der Lichtanlage an der Bühne in der Veranstaltungshalle das Feuer ausgelöst hatte.