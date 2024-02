Feuerwehr-Einsatz in Mönchengladbach Brand in einem Hochhaus in Schrievers

In einem Hochhaus an der Hohlstraße im Stadtteil Schrievers ist es am Sonntag, 18. Februar, zu einem Feuer gekommen. Die Mönchengladbacher Feuerwehr war um 7.46 Uhr alarmiert worden, weil es in einer Erdgeschosswohnung in dem Haus brannte. Verletzt wurde nach Angaben der Leitstelle von Sonntagmittag niemand. Jedoch ist die Wohnung zunächst unbewohnbar. Alle Bewohner des Hauses wurden zeitweise in einem Bus der NEW untergebracht. Weitere Informationen wollte die Feuerwehr im Tagesverlauf mitteilen.