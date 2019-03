Holzelemente in Flammen : Feuer beim Hornbach-Baumarkt in Mönchengladbach

Foto: Theo Titz

Mönchengladbach Am frühen Sonntagmorgen hat es in der Gartenabteilung des Hornbach-Baumarktes in Mönchengladbach gebrannt. Als die Feuerwehr eintraf, standen Holzelemente in Flammen. Das Feuer drohte auf das Hauptgebäude überzugreifen.

Die Feuerwehr ist am frühen Sonntagmorgen zu einem Baumarkt in Mönchengladbach gerufen worden. Aus bislang unbekannter Ursache brannten im Außenbereich der Gartenabteilung von Hornbach an der Künkelstraße Zaun- und andere Holzelemente lichterloh.

Der Brand drohte auf das Hauptgebäude überzugreifen. Die Feuerwehrleute konnten dies durch einen massiven Löschangriff verhindern. Vier Trupps mit Atemschutzmasken waren dafür im Einsatz. Die Flammen konnten schließlich gelöscht werden. Um einzelne Glutnester zu finden, musste ein Hochregal leergeräumt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

