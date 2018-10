Mönchengladbach: Brand in Druckerei an der Krefelder Straße

Immer neue Brandnester : Brand in einer Druckerei sorgt für einen Verkehrsstau

Papierstapel brannten in dieser Druckerei an der Krefelder Straße. Foto: Theo Titz

Mönchengladbach Am Montagmorgen brannte es in einer Druckerei an der Krefelder Straße. Das Feuer flammte immer wieder auf, weil es mehrere Brandnester in Papierstapeln gab.

(web) Nicht unproblematisch war der Einsatz der Feuerwehr am Montagmorgen bei einem Brand in einer Druckerei an der Krefelder Straße. Die Einsatzkräfte stellten eine Rauchentwicklung aus einer Lagerhalle fest und konnten auch Feuerschein erkennen. Sofort wurde ein Trupp unter Atemschutz aktiv. Ein erster Löscherfolg stellte sich bald ein: Zwei mit Papier beladene Paletten, die aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten waren, konnten gelöscht werden. Der Brand flammte jedoch immer wieder leicht auf. Im weiteren Einsatzverlauf wurden dann mehrere Trupps in der Lagerhalle eingesetzt, um die brennenden Papierstapel auseinander zu ziehen und die Brandnester zu löschen. Während des Einsatzes wurde die Krefelder Straße im Bereich der Brandstelle von der Polizei gesperrt, sodass es zu Verkehrsbehinderungen kam. Personen kamen bei diesem Einsatz nicht zu Schaden.

(ots)